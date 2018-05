Seit Monaten rüsten sich Wirte für die Dult

Ab Samstag werden tausende Menschen zum Salzburger Messezentrum pilgern. Dort setzt Ehepaar Traunbauer als neue Dult-Wirte auf Klassiker.

Christiane und Hannes Traunbauer bringen jahrzehntelange Erfahrung mit: Mit ihrer Knödelhütte feiern sie in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum auf der Salzburger Dult. Auch auf dem Salzburger Rupertikirtag in der Altstadt versorgen sie seit mehr als 30 Jahren zahlreiche Besucher mit regionalen Speisen. Ab Samstag kommt für das Ehepaar, das in zweiter Generation in der Gastronomie tätig ist, nun eine weitere Herausforderung hinzu. In der Halle 7 wollen die Oberösterreicher die Besucher mit altbewährten Schmankerln verwöhnen. Auf der Speisekarte stehen neben Hendl etwa auch Riesenkäsekrainer und Schweinsbratwürstl mit Sauerkraut.

"Wir sind bereits seit Oktober am Planen und werden mit bis zu 60 Mitarbeitern pro Tag im Einsatz sein", sagt Hannes Traunbauer. Neben dem eigens für die Dult gebrauten Stiegl-Bier wird heuer auch viel österreichischer Wein serviert. In einer Holzhütte, der Traunbauers (W)Einkehr, gibt es Dutzende Wein- und Schaumweine zu verkosten.

Die Zehntausenden Gäste der Dult erwarten sowohl im Freien als auch in überdachten Hallen Klassiker wie Flipper und Autodrom sowie etwa das 80 Meter hohe Kettenkarussell "The Flyer" oder die Hängeachterbahn "Eurocoaster".

Am Mittwoch und Donnerstag steht auf der Dult erstmals eine Alpenolympiade auf dem Programm. Im Wettbewerb gegen andere Firmenteams gilt es sich in verschiedenen alpenländischen Disziplinen zu behaupten: Neben Maßkrugstemmen, um die Wette melken und nageln, misst man sich im Brezen-Zielwurf ebenso wie im Bull-Riding.

Am Samstag startet die Salzburger Dult

Mit einem Festzug durch die Salzburger Altstadt wird die Dult morgen, Samstag, offiziell eröffnet. Dabei zeigen Brauchtumsgruppen und Heimatvereine aus dem gesamten Bundesland typische Tracht und Vorführungen, Musikkapellen sorgen für volksmusikalische Klänge. Um 10 Uhr morgens startet der Festzug vom Mozartplatz aus zum Messegelände. Um 12.30 Uhr folgt der traditionelle Bieranstich. Das gesamte Programm der neuntägigen Dult finden Sie unter www.dult.at