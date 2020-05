Seit zwei Wochen keine neue Corona-Infektion in Salzburg

Aktuell sind noch 27 Personen mit dem Covid-19-Erreger infiziert. Zwei Erkrankte befinden sich auf der Intensivstation.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen in Salzburg sinkt von Tag zu Tag. Am Dienstag zählte das Land noch 27 aktive Infektionen - davon befanden sich 26 Personen stationär im Covid-Spital im Uniklinikum, davon zwei auf der Intensivstation.

Trotz der niedrigen Zahlen werden Verdachtsfälle immer noch fleißig getestet, sagt Franz Wieser, Sprecher des Landes. Von Montag auf Dienstag habe es binnen 24 Stunden 453 Tests gegeben, einen Tag zuvor seien es noch 501 Testabstriche gewesen. Wobei hier auch die Tests der Seniorenheime enthalten sind. Diese werden ja flächendeckend durchgetestet.

Um den letzten positiv getesteten Salzburger zu finden, muss das Land aber bereits einige Tage zurückblättern in der Statistikmappe. Am 1. Mai wurde die letzte Neuinfektion registriert. "Auch die schrittweise Lockerung der Maßnahmen und die Geschäftsöffnungen ab 14. April haben sich nicht in der Statistik niedergeschlagen. Bis dato ist nicht zu erkennen, dass die Infektionen wieder ansteigen würden", sagt Wieser. Damit das so bleibe, appelliere man weiterhin, die Maßnahmen einzuhalten.

Was die Bezirke betrifft, so gibt es im Lungau und in der Stadt Salzburg keinen einzig bekannten Corona-Positiven mehr. Im Tennengau ist eine Infektion bekannt, im Pinzgau sind es sechs, im Pongau acht und im Flachgau zwölf Fälle. Mit Stand Dienstagfrüh waren 19 von 119 Gemeinden betroffen.

1235 Corona-Infektionen wurden in Salzburg seit Ende Februar insgesamt registriert. Zwei Drittel der Erkrankten war jünger als 55 Jahre. 37 Personen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.