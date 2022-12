Sekundenschlaf: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Tweng

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der B99 in Tweng (Ortsteil Vorderwinkl) ereignet. Zwei Pkw waren zusammengestoßen.

Drei Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am 16. Dezember, kurz nach 7 Uhr in Tweng. Eine 36-jährige Frau aus dem Pongau war auf der Katschberg Straße (B 99) im Gemeindegebiet von Tweng von Mauterndorf kommend in Richtung Obertauern unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 34-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Laut eigenen Angaben dürfte die Frau wegen Sekundenschlafs auf die falsche Fahrbahn geraten sein. Sie selbst sowie ihre 70-jährige Beifahrerin, die nicht angeschnallt war, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber "RK 1" ins Landeskrankenhaus Villach geflogen. Der 34-Jährige Steirer wurde mit der Rettung ins Klinikum Tamsweg gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ. Die B 99 war rund zwei Stunden lang gesperrt.

Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Notarzthubschrauber ausgerückt.