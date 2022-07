Sekundenschlaf: Kleinbus rammt Wartehäuschen in St. Martin bei Lofer

Fahrzeug schrammte an Wohnhaus vorbei: 53-Jährige verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau und großem Sachschaden - aber es hätte noch schlimmer kommen können. Dienstagnachmittag verlor eine 53-jährige Pinzgauerin auf der B311 bei St. Martin/Lofer wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über ihren Kleinbus. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und danach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überquerte ihr Kleinbus eine Haus- und Grundstückseinfahrt und prallte frontal gegen das Betonfundament eines Buswartehäuschens. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert.