Sekundenschlaf mit 0,98 Promille - Lenker bei Unfall in Thumersbach verletzt

Großen Sachschaden hat Montagabend ein 22-jährige Einheimischer bei einem Verkehrsunfall in Zell am See/Thumersbach angerichtet - nicht nur das wird den Mann teuer zu stehen kommen.

Laut Angaben der Polizei war der 22-Jährige mit seinem Pkw von Thumersbach kommend in Richtung Bruck unterwegs.

Während dieser Fahrt verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte mit der rechten Fahrzeugseite eine gemauerte Hauseinfriedung, kam dadurch ins Schleudern und prallte anschließend frontal gegen in diese Hauseinfriedung. Ein Zaun und eine Straßenlaterne wurden stark beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch den Unfall wurde der Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt. Er konnte sich aber selbstständig in das Krankenhaus nach Zell am See begeben.

Laut Angaben des Lenkers hatte er einen Sekundenschlaf. Ein durch die Polizei durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 0,98 Promille.

Quelle: SN