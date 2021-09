Selbstbedienungshofläden boomen - auch bei Langfingern

Selbstbedienungshofläden liegen nach wie vor im Trend. Aber nicht überall funktioniert das Vertrauensprinzip reibungslos - grade erst wurde in Hallein am Bergerhof die Kassa aufgebrochen, und auch in Abtenau hat der erste Bauer die Konsequenzen gezogen, nachdem "der halbe Kühlschrank leer war".

"Hofläden boomen", schrieben die TN im heurigen April. Das stimmt nach wie vor. Allerdings nutzen manche die Vertrauensbasis auch aus: Manchmal fehlt Geld, manchmal sind überhaupt Kassa und/oder Kühlschrank halb leer (oder ganz). In Abtenau hatte Unterseethalbauer Matthias Rußegger im Sommer 2020 eine Selbstbedienungsbox nahe der Karkogel-Talstation eröffnet. Rund um die Uhr konnte man Bioprodukte wie Rindswürste, Säfte, Joghurt und Eis einkaufen. Anfangs sei eher zu viel Geld als zu wenig in der Kassa gewesen. Im heurigen Sommer ...