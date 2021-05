Selbsttests mit falschen Fotos ausgetrickst: Das Rote Kreuz sperrt nun Personen von der Anwendung

3600 Salzburger haben den Selbsttest zuhause seit Mittwoch 16 Uhr absolviert und ihr Testergebnis für eine Bestätigung hochgeladen. Vereinzelt haben welche aber nur die Tischplatte abfotografiert. Nun folgen Konsequenzen. Unterdessen gibt es gute Nachrichten auch: Apple gibt die Handy-App nun mit Verspätung für den Download frei.

Seit Mittwoch gelten die Corona-Selbsttests zuhause (die so genannten Wohnzimmertests) auch offiziell für 24 Stunden als Nachweis zum Eintritt - etwa in die Gastronomie. Die Gratis-Tests gibt es samt den dazugehörigen QR-Codes in der Apotheke. Im Mai bekommt jeder Salzburger fünf Stück, ab Juni sind es dann zehn Stück.

Das Rote Kreuz hat dafür eine Handy-App entwickelt. Doch die wurde nicht rechtzeitig von den App-Store-Betreibern Google und Apple freigegeben. Daher hat das Rote Kreuz am Mittwoch um 16 ...