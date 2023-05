Die Goldegger Dialoge erleben ihre 41. Auflage. Die Referentenliste reicht von Ariadne von Schirach bis zu Eugen Drewermann. Die Eröffnung nimmt Vizekanzler Werner Kogler vor.

"Die vielfältigen Krisen der Gegenwart erlauben es nicht, dass wir ihnen gleichgültig gegenüberstehen, sie verleugnen oder die Schuld daran auf irgendjemand anderen schieben. Nein, wir müssen uns aktiv dagegen stemmen bzw. alles tun, damit wir das Ruder wieder bald herumreißen. Das geht keinesfalls, wenn man nur an seine ,Selbst-Optimierung' denkt", sagt Cyriak Schwaighofer zum heurigen Dialoge-Thema "Selbstwirksamkeit als Motor der Veränderung.

Wir müssen insgesamt "wirksam" werden, unser Tun (oder Lassen) muss also in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft wirken. Was wir tun, braucht "Resonanz", würde dazu der bekannte Soziologe Hartmut Rosa sagen.

Und diese "Selbstwirksamkeit" und wie wir sie erreichen bzw stärken, steht im Mittelpunkt der diesjährigen Goldegger Dialoge. In Vorträgen und in vielen Workshops stehen Anleitungen zu besserer Selbstwirksamkeit im Vordergrund.

Bereits am Mittwoch, 7. Juni, gibt es in vier "Einführungs-Seminaren" praktische Angebote für mehr "Selbstwirksamkeit": Vivian Dittmar, Gründerin der "Be the Change-Stiftung", gibt Anregungen, wie wir besser mit unserem "emotionalen Rucksack" umgehen können; die prominente Philosophin Ariadne von Schirach unternimmt einen "Glücksspaziergang" durch Goldegg, wo sie an ausgewählten Plätzen Lebensfragen erörtert; der Shaolin-Mönch Shi Xinngui erläutert altes (chinesisches) Wissen für unsere neue Zeit.

Am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), eröffnet Vizekanzler Werner Kogler die 41. Goldegger Dialoge feierlich, danach folgt der Arzt und Bestsellerautor Joachim Bauer mit seinem Eröffnungsvortrag: "Das Selbst des Menschen. Kind der Resonanz, sozialer Ansprechpartner und innerer Arzt".

Am Abend gibt es eine Lesung und Gespräch mit der sehr erfolgreichen Pongauer Autorin und Bachmannpreisträgerin Birgit Birnbacher. Ihr jüngster Roman "Wovon wir leben" spielt in Goldegg und behandelt, das Thema Arbeit, bezahlte und unbezahlte und vor allem Arbeit von Frauen. Dementsprechend auch das Gesprächsthema "Work in progress. Zu den Veränderungen in der Arbeitswelt."

Am Freitag können die Teilnehmer/-innen einmal den kritischen Theologen Eugen Drewermann erleben und den hervorragenden Medizin-Ethiker Prof. Giovanni Maio, ebenso wie am Abend den Holzbau-Pionier Erwin Thoma.

Am Samstag erfährt man vom Mönch und Kräuterexperten Pater Johannes Pausch, warum "nur im WIR das ICH" selbstwirksam sein kann; den Abschluss der Vorträge gestaltet Ariadne von Schirach: "Glück - eine Einladung zur Selbstwirksamkeit".

"Selbstwirksamkeit" praktisch erleben kann man in insgesamt zwölf Workshops mit jeweils vier Einheiten von Donnerstag bis Samstag. Hier geht das Angebot von Yoga über Pflanzenarzneien und Träume oder eine Schreibwerkstatt bis zu Atemtechniken und Kinesiologie.

Das gesamte Programm und Anmeldung im Internet unter: www.schlossgoldegg.at

Infos: auch beim Kulturverein Schloss Goldegg, T: 06415/8234

office@schlossgoldegg.at