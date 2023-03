Seltene Osterkrippe ist in der Pfarrkirche Plainfeld ausgestellt

Franz Reisenbichler aus Plainfeld baut Passionskrippen. Eine davon steht in der örtlichen Pfarrkirche.

Es ist bereits die zweite Fastenzeit, in der Franz Reisenbichlers selbst gebaute Passionskrippe in der Pfarrkirche seines Heimatortes Plainfeld ausgestellt ist. "Fastenkrippen sind in unserer Gegend beinahe unbekannt und wurden vor allem in Tirol und Kärnten vor etwa 100 Jahren in Kirchen gezeigt, um die Gläubigen auf das Leiden Christi hinzuweisen", sagt Reisenbichler im Gespräch mit den FN.

Tüftler baut auch Weihnachtskrippen

Sieben Monate lang hat der 79-Jährige an der Krippe gebaut, bevor sie im Vorjahr ...