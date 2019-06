Einst zu Tode gejagt, war der Waldrapp aus Salzburg gänzlich verschwunden. 2019 vermelden Biologen in Kuchl einen Rekordnachwuchs. Das hat auch mit isolierten Strommasten zu tun.

Es geht geschäftig zu in den Bruthöhlen an der Westseite des Georgenbergs in Kuchl. Alle Nischen sind besetzt mit Nestern, in denen es sich der Nachwuchs gemütlich gemacht hat. Die Elternvögel fliegen in regelmäßigen Abständen ihre Runden und kehren mit ...