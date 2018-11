Seminare im neuen Zirbenraum

Beim Kranzbichlhof Bad Dürrnberg hat sich im vergangenen Jahr viel getan. Der dritte Stock wurde ausgebaut, ein neuer Konferenzraum ist entstanden.

Zum Saisonabschluss Ende Oktober tischte Kranzbichlhof-Hausherrin Cornelia Salmhofer beim Herbstabend noch einmal ordentlich auf. Aber auch in der ruhigeren Zeit im November ist man in dem Traditionshaus am Dürrnberg nicht untätig. Nachdem beim vergangenen Umbau alle Zimmer mit einem vor Einblicken geschützten Balkon versehen wurden, werden jetzt die Balkone im ersten und zweiten Stock optisch angepasst. "Dann bildet auch die Fassade wieder eine Einheit", so Salmhofer.

Besonders stolz ist Salmhofer auf den 2018 neu konzipierten, lichtdurchfluteten Raum "Untersberg" mit heller Zirben-Vollholzausstattung und großflächigen Fenstern. Der Seminarraum verfügt neben der Zirbenakustikdecke über eine zentrale Techniksteuerung, einen Beamer und eine direkt in der Decke versenkte Leinwand. Vom Raum "Untersberg" aus lässt sich auch der 13.000 m22 große, hoteleigene Park über eine der fünf Aufenthaltsterrassen direkt begehen.

Aber auch der gesundheitliche Aspekt kommt nicht zu kurz. Das Behandlungsrepertoire reicht von Beauty-Anwendungen über Massagen und Yoga bis hin zu Basenkuren. Neue Zirbenzimmer, in denen überwiegend Zirbenholz aus der Region verbaut wurde, sorgen für erholsamen Schlaf.

Ein Ansporn sind für Cornelia Salmhofer die bislang durch die Bank positiven Kundenbewertungen auf den Online-Plattformen. Sollte es doch einmal einen Kritikpunkt geben, nimmt sich Salmhofer Zeit, auf jeden einzelnen Punkt einzugehen. "Ein gutes Hotel macht meiner Meinung nach nicht nur ein gutes Betriebsklima, Sauberkeit und hohe Qualität, sondern auch der persönliche Kontakt zu den Gästen aus", sagt Salmhofer. Sie führt den Kranzbichlhof seit 2012, ihr jüngster Sohn unterstützt sie.