Seminare in der Sterneküche: Gastronom Andreas Döllerer baut um

Wie viele andere Gastronomen hat auch das Haus Döllerer die Corona-Zwangspause für einen Umbau genutzt - so soll eine neue Fläche für Kochkurse, Weinseminare und mehr entstehen.

Mehrzweckraum trifft zwar den Kern des Ganzen, ist aber wohl eine zu nüchterne Beschreibung für die 100 m22, die in den kommenden Wochen in Döllerers Genusswelten umgebaut werden: Eine mehr als 600 Jahre alte Steinwand wird der optische Blickfang, in der Küche in Beton-Optik warten topmoderne Miele-Geräte auf bis zu 14 Köche (Sternekoch Andreas Döllerer ist seit Jahren Partner von Miele), ein Regal mit bis zu 300 Aromen und Gewürzen steht für die Mitarbeiter zum Experimentieren bereit.

