Senioren gründen WG in Seekirchen - und suchen noch nach weiteren Mitstreitern

Die "Senioren+Wohngemeinschaft Seekirchen" will solidarische Nachbarschaft pflegen. Zwölf Wohnungen sind in dem Projekt dafür vorgesehen.

Für Monika Sauer ist das Konzept ideal. "Man wohnt selbstbestimmt, aber nicht allein. Bei gemeinsamen Aktivitäten darf man mitmachen, muss aber nicht." Als stellvertretende Vorsitzende führt die Pensionistin gemeinsam mit Obmann Toni Wintersteller den im März 2023 gegründeten Verein "Senioren+Wohngemeinschaft Seekirchen" mit bereits ganz konkreten Plänen.

"Zwischen der neuen Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung und dem Lidl-Markt in Seekirchen entstehen in den nächsten zwei Jahren zwölf Wohnungen für Senioren", so Toni Wintersteller. Eingebettet ist das Projekt in eine Anlage mit insgesamt ...