Mitarbeiter aus sieben Nationen arbeiten im Haus der Senioren in Kuchl. Das werden die Bewohner jetzt schmecken. Zum Auftakt lockt der Balkan.

Im Haus der Senioren in Kuchl plaudern die Bewohner liebend gerne übers Essen. Derzeit beschäftigt sie vor allem eine Frage: Was wird wohl am 24. Oktober auf den Tisch kommen? "Vielleicht gibt es Cevapcici oder serbische Bohnensuppe", mutmaßt eine Seniorin. "Immer wenn wir Rummikub spielen, rätseln wir über die Speisen."