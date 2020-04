Seniorenheime sind alarmiert: 16 Infizierte in Thalgau, weitere zwölf in Mittersill

Im Seniorenwohnheim Thalgau sind neun Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Ein Bewohner verstarb im Uniklinikum. Auch in Mittersill gibt es zwölf Infizierte und aus dem Altenheim in Maishofen wurde eine positiv getestete Mitarbeiterin gemeldet. Im Seniorenheim Altenmarkt ist ein Bewohner mittlerweile verstorben.

In den Seniorenheimen herrscht derzeit Alarmstimmung, weil das Coronavirus Betagte besonders gefährdet. Nach Fällen in Uttendorf, Großarl und Altenmarkt traf es nun die Heime in Thalgau und Mittersill.

Wie das Land Salzburg am Freitagabend meldete, sind neun Bewohner ...