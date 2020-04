Sieben Bewohner und fünf Mitarbeiter wurden im Seniorenheim in Mittersill bisher positiv auf das Virus getestet. Im Seniorenheim in Altenmarkt ist mittlerweile auch ein Bewohner verstorben.

5000 Menschen werden in Salzburg in Seniorenwohnheimen betreut. Dort herrscht derzeit Alarmstimmung, weil das Coronavirus Betagte besonders gefährdet. Nach Fällen in den Seniorenwohnhäusern in Uttendorf, Großarl und Altenmarkt traf es nun das Seniorenheim in Mittersill. "Zwölf Personen sind bisher positiv ...