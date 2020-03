Seniorenwohnheim-Mitarbeiterin in Uttendorf positiv getestet

Das Haus ist nun unter behördliche Quarantäne gestellt. Die Pfleger arbeiten in Schutzkleidung weiter. 45 Mitarbeiter werden auf das Coronavirus getestet.

In einem Seniorenwohnheim in der Gemeinde Uttendorf ist eine Mitarbeiterin am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat eine Quarantäne für das Haus verfügt. Es erfolgt nun eine Testung aller 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Bewohnerinnen und Bewohner. Diese werden weiter betreut - in Schutzkleidung. Bezirkshauptmann Bernhard Gratz sagt: "Die Betreuung der Senioren durch das Pflegepersonal ist sichergestellt. Der Schutz aller Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Pflegerinnen und Pfleger hat oberste Priorität. Deshalb werden die Mitarbeiter mit Schutzbekleidung ausgestattet. Sie pendeln nur zwischen ihrer Wohnung, sind dort ebenfalls in Quarantäne, und ihrem Arbeitsplatz." Alle Mitarbeiter, die am Dienstag nicht im Dienst sind, sind bis zum Vorliegen der Testergebnisse in häuslicher Quarantäne. Innerhalb der nächsten 24 Stunden sollten alle Testergebnisse hier vorliegen. Als Vorsichtsmaßnahme müsse aber auch alle weiteren Personen im gemeinsamen Haushalt der Mitarbeiter in Quarantäne.

Uttendorfs Bürgermeister Hannes Lerchbaumer sagt, die Mitarbeiter seien nun in drei Teams unterteilt worden. "Jene, die heute im Dienst sind, bleiben in den kommenden drei Tagen im Dienst, dann wird getauscht. Ich danke allen sehr, dass sie diese Vorgehensweise mitttragen. Je nach Testergebnissen schauen wir uns die Situation laufend an und stellen dann die Teams zusammen. Die sozialen Kontakte innerhalb des Seniorenheims werden so weit wie möglich auf ein Minimum reduziert, die Angehörigen haben wir verständigt. Es ist uns sehr wichtig, dass alle gut betreut sind und dennoch alles für die Sicherheit getan wird."

Das Haus der Senioren beherbergt aktuell 39 Bewohnerinnen und Bewohner, wovon sich drei Personen derzeit aus anderen Gründen im Krankenhaus befinden. In der Betreuungseinrichtung sind insgesamt 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Neben dem Pflegepersonal gehören das Küchenpersonal dazu sowie Reinigungsmitarbeiter, Zivildiener und Praktikanten. Das Hilfswerk betreibt das Seniorenwohnheim in Uttendorf.

435 Personen im Bundesland infiziert

Mit Stand 11.36 Uhr sind im Bundesland Salzburg bisher 435 Personen an dem neuartigen Coronavirus erkrankt, davon hielten sich 425 in Salzburg auf. Am frühen Dienstagvormittag wurden 24 Infizierte in einem Krankenhaus betreut, sechs davon auf einer Intensivstation. Die Intensivstation im Tauernklinikum Zell am See ist mittlerweile wieder geöffnet. Die Station war aufgrund eines positiv getesteten Patienten seit 19. März vorübergehend geschlossen.

