Seniorin in Salzburg-Maxglan mit 28 Stichen getötet: Es bleibt bei 20 Jahren Haft für Täter (62)

Dreirichtersenat des Oberlandesgerichts Linz wies sowohl die Berufung des Angeklagten als auch jene der Staatsanwaltschaft ab.

Ein Salzburger Geschworenengericht hatte im November 2022 einen 62-jährigen Pensionisten wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er laut einstimmigem Wahrspruch der Laienrichter eine 81-jährige Frau im August 2020 in Salzburg-Maxglan mit 28 Stichen getötet hatte. Zu der grauenvollen Bluttat war es in der Wohnung der 81-Jährigen gekommen - der Angeklagte hatte jahrelang in dem selben großen Wohnblock gelebt wie das Opfer.

Schuldspruch wegen Mordes schon seit März rechtskräftig

Der nicht geständige 62-Jährige hatte im Geschworenenprozess beteuert, nie in der Wohnung des Opfers gewesen zu sein - obwohl gleich 14 ihm zuordenbare DNA-Spuren am Tatort und an der Leiche der Seniorin gesichert worden waren. Der Angeklagte meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung gegen das Ersturteil an. Nachdem der Oberste Gerichtshof im März die Nichtigkeitsbeschwerde verwarf und so den Mordschuldspruch bestätigt hatte, wies nun am Dienstag ein Berufungssenat des Oberlandesgerichts Linz auch das Ansuchen des bisher unbescholtenen 62-Jährigen auf eine geringere Strafe zurück. Auch dem Begehr der Staatsanwaltschaft auf eine Erhöhung der Strafe auf lebenslange Haft gab der Berufungssenat keine Folge. OLG-Sprecher Wolfgang Seyer: "Der Senat erachtete das erstinstanzlich verhängte Strafmaß für tat- und schuldangemessen."

Das Erstgericht hatte die besonders brutale Begehungsweise der Tat als straferschwerend und demgegenüber die Unbescholtenheit des Angeklagten als strafmildernd gewertet.