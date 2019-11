Sensationsfund in Hallein: Die Kelten waren verrückt nach griechischem Wein

Der Archäologe des Halleiner Keltenmuseums hat einen sensationellen Fund gemacht - und er musste dafür nicht einmal eine Ausgrabung machen. 40 Jahre lang lag der Sensationsfund völlig unentdeckt im Depot.

Für eine archäologische Sensation muss man nicht auf Händen und Knien im Dreck herumkriechen. Holger Wendling stöberte lediglich im Depot des Halleiner Keltenmuseums. In einem Karton mit Funden einer Ausgrabung aus dem Jahr 1983 stieß er auf eine gerade einmal ein Zentimeter große Keramikscherbe. Sie besitzt einen glänzenden, schwarzen Überzug, der für das Geschirr der einheimischen Kelten auf dem Dürrnberg um 450 vor Christus ganz untypisch war. Wendling erkannte in dem winzigen Fragment den Henkel einer Trinkschale aus dem griechischen Mittelmeerraum. "Mich begeistert dieser Fund, so etwas entdeckt man nicht alle Tage - und schon gar nicht in einem Museumsdepot", sagt Wendling.

Die Trinkschale wurde vor rund 2500 Jahren über Italien und die Alpenpässe entlang der Salzach bis an den Fuß des Dürrnbergs gebracht. Über einen hier gelegenen Hafen des eisenzeitlichen Bergbauzentrums wurde das kostbare Salz in alle Teile des keltischen Europa gebracht. Im Austausch für das "Weiße Gold" gelangte wohl auch das exotische Trinkgefäß an den Nordrand der Alpen.

Kelten waren verrückt nach griechischem Wein

Importgeschirr aus dem klassischen Griechenland ist in den keltischen Fundstellen nördlich der Alpen extrem selten. Auf dem Dürrnberg selbst wurde in einem Prunkgrab eines keltischen Streitwagenkriegers schon 1959 eine vollständige Schale mit dem charakteristischen schwarzen Firnisüberzug ausgegraben. Zusammen mit einer weingefüllten Feldflasche aus demselben Grab belegt sie die sprichwörtliche Gier der Kelten nach einem guten Tropfen aus dem Mittelmeerraum. Neben einer Einzelscherbe eines großen Weinmischgefäßes vom Hemmaberg in Kärnten ist der Neufund aus Hallein erst das dritte Exemplar griechischer Importkeramik in Österreich! Trotz seiner geringen Größe ist die Henkelscherbe für die Forschung also ein großer Gewinn: Sie unterstreicht die zentrale Bedeutung der Dürrnberger Handels- und Bergbaumetropole im Netzwerk der urgeschichtlichen Kulturen Europas. Das Keltenmuseum Hallein gewinnt unverhofft einen weiteren Sensationsfund, der sich in die Riege seiner prunkvollen Ausstellungsstücke einreiht.

Wissenschaftliche Aufarbeitung hinkt in Hallein hinterher

Für Museumsdirektor Florian Knopp unterstreicht dieser Sensationsfund, wie wichtig die wissenschaftliche Forschung für einen Museumsstandort sei. "In den letzten Jahrzehnten waren immer wieder umfangreiche Notbergungen am Dürrnberg nötig, die erst jetzt nach und nach aufgearbeitet werden", erklärt Knopp. Seit 2013 erscheinen regelmäßig wissenschaftliche Publikationen, die die Altgrabungen zum ersten Mal oder aktualisiert vorlegen. Erst durch diese Publikationen wird das Keltenmuseum Hallein für andere Wissenschafter greifbar, weil sie zitiert werden können.

Das Salz vom Dürrnberg als Exportschlager

Der Dürrnberg bei Hallein war eines der wichtigsten Siedlungszentren der Keltenzeit in Europa. Der Salzbergbau brachte seinen Bewohnern vor rund 2500 Jahren unermesslichen Reichtum und vielfältige Kontakte, die weit über die heutige Region Salzburg hinausreichten. Besonders die Gräber der eisenzeitlichen Bergbaugemeinschaft bergen oftmals außergewöhnliche Funde, unter denen sich nicht selten Dinge aus Gold oder Silber, aber vor allem exotische Importe aus fernen Regionen beiderseits der Alpen finden. Hierzu zählen Gegenstände, die ihren Weg aus südlichen Gefilden, aus den griechischen und römischen Kulturen des Mittelmeerraums über den Alpenkamm gefunden haben. Ihr Besitz brachte den Herrscherinnen und Herrschern der eisenzeitlichen Gesellschaften Mitteleuropas Status und Prestige, ihr Austausch festigte politische Allianzen und besiegelte Handels- und Heiratsverbindungen. Das unscheinbare Henkelfragment einer griechischen Trinkschale, das um 450 v. Chr. im Hafen der Sonderwirtschaftszone auf dem Dürrnberg angekommen war, ist ein weiterer einzigartiger Beleg dieser globalen Beziehungen der antiken Welt.

Quelle: SN