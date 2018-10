Sepp Eisl ist "Biolandwirt des Jahres"

Der Aberseer Biobauer Sepp Eisl, ehemals ÖVP-Landesrat in Salzburg, holt bei der "Gala-Nacht der Landwirtschaft" in Berlin (Ceres Award 2018) den Sieg in der Kategorie "Biolandwirt".

SN/privat Sepp Eisl bei der Auszeichnung in Berlin.