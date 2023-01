Sepp Forchers Nachlass wird versteigert

Sämtliche Exponate können online bereits besichtigt werden.

Rund 80 Exponate aus dem Nachlass von Sepp Forcher werden am 7. Februar um 15 Uhr in einer Online-Auktion des Dorotheum Salzburg versteigert. Unter den Hammer kommen persönliche Gegenstände des prominenten Fernsehmoderators und Bergfreundes Sepp Forcher und seiner Frau Helene Forcher. Darunter befinden sich zwei Trachtenhüte, Schmuck sowie ein "für Helene Forcher teures Halstuch" ebenso wie eine Dochtschere für den Weihnachtsbaum, diverse Bierkrüge oder ein Taschenmesser mit der Aufschrift "Kufstein in Tirol". Auch das Schild mit dem Spruch "Es wird höflich ersucht, gleich zu bezahlen" - es hing im einst von Sepp und Helli Forcher betriebenen Zeppezauerhaus auf dem Untersberg - sucht einen neuen Besitzer. Ebenfalls unter den Hammer kommen mehrere Armlehnsessel und Sepp Forchers sonniger Lieblingsplatz - seine Hausbank.

Zu den ersteigerten Exponaten gibt es als Nachweis eine Visitenkarte von Sepp Forcher sowie ein auf seinem persönlichen Briefpapier gedrucktes Zertifikat.