Sepp Forchers Wanderstöcke gingen bei Online-Auktion um 1300 Euro an neuen Besitzer

Auf den Plätzen eins bis drei bei der Anzahl der abgegebenen Gebote landeten Sepp Forchers persönliches Taschenmesser, seine persönliche große Landkarte von der Glocknergruppe und ein Dekorationsstück von Bubi Bradl, um das bei der Online-Auktion am Dienstagnachmittag bis zuletzt gerungen worden war.

Ein für Helene "Helli" Forcher "teures Halstuch" war das erste Exponat aus der Online-Auktion des Dorotheum Salzburg, das am Dienstag um 15 Uhr an seinen neuen Besitzer oder seine neue Besitzerin ging. Nicht für alles hatten sich interessierte Käufer gefunden - manches war dafür heiß begehrt. So wie Sepp Forchers persönliches Taschenmesser mit der Aufschrift "Kufstein". Der Startpreis lag bei 10 Euro, nach 58 Geboten ging es um 400 Euro an seinen neuen Besitzer. Buchstäblich in letzter Sekunde wurde um ...