"Sepp, wie stellst du dir den Himmel vor?"

Sie ist gebürtige Pinzgauerin und Obfrau von RollOn Austria, einer Organisation, die sich für behinderte Menschen einsetzt. Marianne Hengl besuchte Publikumsliebling Sepp Forcher in Liefering. SN-Redakteur Hermann Fröschl notierte mit.

Marianne Hengl: Sepp, die Zeiten sind wahnsinnig schnelllebig. Hast du das Gefühl, dass wir früher geduldiger und verständnisvoller waren?

Nein, das glaube ich nicht. Man muss sehen, dass lange Friedenszeiten ein Segen für die Menschheit sind. Und wenn es kein großes Unglück gibt, konzentrieren sich die Menschen viel stärker auf ihre kleine Welt. Da wird verglichen, bewertet, und da steckt auch ein Keim für Unzufriedenheit. Und je kleiner diese Welt wird, auf die man schaut, umso schwerer wird es, vollkommene Zufriedenheit zu erreichen.



Hengl: Zufriedenheit, ist das das Entscheidende?

Ja. Ich habe zahllose Gespräche mit alten Bauersleuten geführt, und da konzentrierte sich der größte Wunsch meist auf dieses eine Wort. Jeder alte Mensch weiß, dass er Gesundheit nicht gepachtet hat, dass er nicht ewig leben wird, dass es kein Anrecht auf Glück gibt. Ich wurde oft verspottet, speziell von den 68ern: Geh, du mit deiner Zufriedenheit! Aber irgendwann kommen die meisten drauf, dass es darum geht. Es ist ja ein geistiger Prozess, den jeder selbst auskämpfen muss. Die Zufriedenheit kommt nicht ins Haus wie die Post, die muss man sich selbst schaffen.



Hengl: Man hat den Eindruck, dass viele Menschen oft gar nicht mehr zufrieden sein können.

Manchmal glaubt der Mensch, er habe einen Anspruch auf ein schönes Leben mit viel Urlaub, Sonne und Freizeit. Das stimmt aber nicht. Du bekommst vom Herrgott das Leben geschenkt, und was du daraus machst, ist deine Sache.



Hengl: Ein Kollege von mir, der ohne Hände und Füße auf die Welt gekommen ist, hat einmal gesagt: Solange wir erfolgreich und schön sind, ist es leicht, sich anderen zu zeigen. Plagen dich auch Gedanken von Hilflosigkeit?

Ich bin darauf trainiert, auf mein Selbstbewusstsein zu achten und mir darauf etwas einzubilden. Meine Mutter hat im Krieg immer gesagt: Aus nichts etwas hervorzubringen macht eine gute Köchin aus. Und so ein Nichts war ich auch - und habe aus mir etwas hervorgebracht.



Hengl: Wegen meiner schweren Behinderung bin ich sehr auf Hilfe angewiesen, kann nicht selbst essen, und trotzdem liebe ich mein Leben.

Du zeigst ja, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht. Deine inneren Werte sind so kraftvoll, dass sie alles andere in den Schatten stellen. Deshalb bist du so ein gutes Beispiel für gelebten Optimismus, und dein gewaltiger Dickschädel, der ist großartig.