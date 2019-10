Serbe brach in Arztpraxen in der Salzburger Altstadt ein

Die Polizei konnte eine Serie von Einbrüchen in Arztpraxen klären. Dabei half "Kommissar DNA". Der 24-jährige Täter war von 30. Mai bis 1. Juni des Vorjahres in der Stadt Salzburg tätig. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

In der Salzburger Altstadt kam es zwischen 30. Mai und 1. Juni 2018 zu drei Einbrüchen und vier Einbruchsversuchen in Arztpraxen. Der Täter hatte die Eingangstüren mittels Werkzeug aufgebrochen. Er erbeutete Schmuck, Bargeld sowie medizinische Geräte. Der Gesamtschaden beträgt rund 100.000 Euro. Jetzt konnte ein 24-jähriger Serbe als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Wiener Polizei nahm den Verdächtigen im August diesen Jahres bei einem Wohnungseinbruch in Wien fest. Beim Abgleich der DNA ergab sich eine Treffermeldung zur Serie in Salzburg. Der Serbe befindet sich derzeit in Haft in Wien.

Quelle: SN