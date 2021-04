Serbe erstach in Salzburg seine junge Ehefrau: U-Haft verlängert

22-Jährige mit sieben Messerstichen getötet - 26-Jähriger Beschuldigter unter dringendem Mordverdacht

Über jenen Serben (26), der am 21. März in Salzburg-Schallmoos seine Ehefrau (22) laut Polizei mit sieben Messerstichen tötete, wurde nun am Mittwoch am Salzburger Landesgericht die Untersuchungshaft verlängert. Das teilte Landesgerichtssprecher Peter Egger mit. Die nun neue gesetzliche Haftfrist beträgt einen Monat, dass heißt: die nächste Haftprüfungsverhandlung findet in einem Monat statt.

Der Serbe hatte sich kurz nach der Bluttat bei der Polizei gestellt. Er steht unter dringendem Mordverdacht. Wie berichtet war der 26-Jährige nur vier Wochen vor der Tötung der Gattin verurteilt worden, weil er die 22-Jährige seit 2018 wiederholt misshandelt und mit dem Umbringen bedroht hatte. Der Beschuldigte wird von Rechtsanwalt Michael Hofer (als Verfahrenshelfer) vertreten.