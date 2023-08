Serbische Bande stahl hochpreisige Räder en masse: Zwei der Täter in Salzburg verurteilt

Arbeitsteilig vorgehende Tätergruppe erbeutete in 56 Fällen in Kellern und Tiefgaragen E-Bikes, Fahrräder und E-Scooter. Nun gab es Haftstrafen für einen Serben (26) und dessen Vater (45). Zahlreiche Tatorte waren im Land Salzburg.

Staatsanwältin Katharina Nocker sprach am Donnerstag im Schöffenprozess am Landesgericht "von einer bestens durchorganisierten kriminellen Vereinigung, die ihresgleichen sucht. Und Gott sei Dank nur etwas mehr als drei Monate ihr Unwesen treiben konnte." Der 26-jährige Serbe und dessen 45-jähriger Vater, die nun auf der Anklagebank saßen, waren demnach Mitglieder einer von Wien aus agierenden achtköpfigen Bande von Serben, die vor allem in Salzburg, aber auch in anderen Bundesländern von Dezember 2022 bis März 2023 serienweise E-Bikes, Fahrräder und E-Scooter stahl. Staatsanwältin Nocker: "Es geht um insgesamt 56 Fakten. Die beiden Angeklagten drangen dabei mit teils gesondert verfolgten, teils flüchtigen Mittätern in Tiefgaragen und Keller von Mehrparteienhäusern ein. Gezielt wurden dort Fahrradschlösser geknackt oder aufgeschnitten, teils Kellerabteile aufgebrochen. Die Täter, alle miteinander verwandt oder befreundet, hatten es speziell auf hochpreisige Räder abgesehen. Diese wurden dann - teils zerlegt - in Fahrzeuge verladen und in einem Container in Wien zwischengelagert." Von dort, so Nocker, seien die Räder dann wiederholt zum Verkauf nach Serbien transportiert worden. Die Raddiebe schlugen unter anderem in Hallein, Kuchl, Elsbethen, Grödig oder Puch zu, aber etwa auch in Laxenburg (NÖ). Die Staatsanwältin sprach von einem Gesamtbeutewert von 125.000 Euro.

Der 26-jährige Serbe und sein 45-jähriger Vater, Angehörige der Volksgruppe der Roma und seit Anfang März in Haft, zeigten sich vor Gericht entgegen den Ankündigungen ihrer Verteidiger erst auf den zweiten Anlauf (Sohn) bzw. eigentlich wirklich nicht (Vater) geständig. Der zwei Mal vorbestrafte Sohn etwa gab letztlich an, dass er von einem der gesondert verfolgten Mittäter angeheuert worden sei, "als Chauffeur bei den Diebstählen mitzumachen". Für jede Diebesfahrt von Wien nach Salzburg habe er 500 Euro bekommen, so der 26-Jährige, der versprach: "Wenn ich wieder freigelassen werde, suche ich mir sofort Arbeit. Und ich werde versuchen, den Opfern den Schaden zu ersetzen."

Der Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Ilona Schalwich-Mózes) sprach das Duo weitgehend anklagekonform schuldig. Der Erstangeklagte erhielt 18 Monate teilbedingte Haft, vier Monate davon unbedingt. Weil er den unbedingten Teil bereits in U-Haft verbüßte, wurde er enthaftet. Der 45-Jährige, er hat bereits elf Vorstrafen, bekam zwei Jahre gänzlich unbedingte Haft. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Was den Beutewert betrifft, so nahm der Senat eine "vielfache Überschreitung" der (Schadens-)Wertgrenze von 5000 Euro an. Zuvor hatten die Verteidiger Michael Hofer und Rupert Wolff moniert, dass die Staatsanwaltschaft bezüglich der Schadenshöhe den Neupreis der Räder und nicht deren Zeitwert angenommen habe.