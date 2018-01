Serie von Einbrüchen hielt Salzburger Polizei auf Trab

Am Wochenende meldete die Salzburger Polizei gleich mehrere Einbrüche in der Stadt Salzburg und im Flachgau. Von den unbekannten Tätern fehlt vorerst jede Spur.

Am Samstagnachmittag waren bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Straßwalchen eingebrochen. Die Täter hatten das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht und konnten Bargeld, Schmuck und Münzen erbeuten. Der Wert der gestohlenen Gegenstände stand am Sonntag noch nicht fest.

Ebenfalls am Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Liefering ein. Es muss mithilfe der Bewohner erst geklärt werden, welche Gegenstände aus der Wohnung gestohlen wurden.

Gescheitert sind Einbrecher hingegen beim Versuch, in eine Wohnung in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg einzudringen. Die unbekannten Täter hatten mehrfach versucht, die Haustür aufzuzwängen. Die Tür wurde zwar massiv beschädigt, hielt aber stand. Die Höhe des Sachschadens ist auch in diesem Fall noch nicht bekannt.

(SN)