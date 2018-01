Einbrecher suchten am Wochenende zahlreiche Objekte in der Stadt Salzburg heim.

Die Salzburger Polizei meldet eine Serie von Einbrüchen in der Stadt Salzburg, aber auch im Flachgau.

In der Nacht auf Sonntag brach ein unbekannter Täter die Hintertüre einer Gaststätte im Stadtteil Aigen auf. In weiterer Folge versuchte der Einbrecher in eine Wohnung im Obergeschoß einzubrechen, von der er aber aus unbekannten Gründen wieder abließ. Laut dem Geschädigten wurde nichts gestohlen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Bereits am Samstagabend verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in Aigen und brach in drei Wohnungen des Hauses ein. Während des Tatzeitraumes waren alle Bewohner außer Haus. Laut den Geschädigten wurden Schmuck, Uhren, Mobiltelefone und Gewand gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Am Samstagabend wurde auch in eine Erdgeschoßwohnung eines Wohnhauses in Salzburg-Maxglan eingebrochen. Durch Aufhebeln des Fensters gelangten die unbekannten Täter in die Wohnung und konnten Schmuck in unbekannter Höhe stehlen.

Auch in ein Mehrparteienhaus in Salzburg-Liefering wurde am Samstagabend eingebrochen. Laut Angaben der Geschädigten kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob bzw. welche Gegenstände aus der Wohnung gestohlen wurden.

In der Zeit vom 22. bis 27. Jänner versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Elisabeth-Vorstadt einzudringen. Trotz mehrerer Versuche gelang es den Tätern nicht, in die Wohnung zu gelangen. Bei dem Einbruchsversuch wurde die Eingangstüre massiv beschädigt.

Nicht nur in der Stadt Salzburg schlugen Einbrecher am Wochenende zu, auch im Flachgau. Am Samstagnachmittag durchsuchten sie nach Information der Polizei ein Haus in Straßwalchen nach Wertsachen. Sie konnten Bargeld, Schmuck und Münzen in derzeit noch unbekannter Höhe erbeuten.





(SN)