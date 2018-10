Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Flachgau

Gleich mehrere Meldungen über Einbrüche kommen von der Polizei. Die Täter schafften sich meist durch Aufbrechen der Balkontüren Zugang in die Häuser.

In der Nacht auf Sonntag zwängten unbekannte Täter in Hallein das Fenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Samstagabend zwischen 18 und 22.30 verschafften sich Diebe Zugang in ein Haus in Elixhausen. Dabei schlugen sie die Verglasung der Balkontür ein. Es wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag, eine Uhr und eine Fotokamera entwendet.

In der Zeit zwischen 13. und 20. Oktober brachen in Bergheim bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Sie gelangten durch das Aufbrechen der Balkontüre in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck im Wert einer vierstelligen Höhe gestohlen.

In Hallwang brachen unbekannte Täter zwischen 19. und 20. Oktober 2018 in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter gelangten durch Aufzwängen eines Fensters in das Wohnobjekt. Der Schaden ist derzeit nicht bekannt.

Quelle: SN