Serienbetrug via WhatsApp: Salzburger zu 2,5 Jahren Haft verurteilt

Am Landesgericht Salzburg fiel am Donnerstagabend das Urteil: Ein Salzburger war demnach Teil einer Tätergruppe, die mit Sohn/Tochter-Masche massenhaft Opfer abzockte. Im Prozess war er nur teilgeständig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Für Staatsanwalt Leon-Atris Karisch ist es ein "höchst bemerkenswertes Faktum", mit dem er den Hauptangeklagten, einen 22-jährigen, mehrfach vorbestraften Salzburger, am Donnerstag im Schöffenprozess am Landesgericht konfrontierte: "Sie werden am 4. September 2021 aus einer Gefängnisstrafe entlassen. Und ab 7. September 2021 tritt in Österreich zum ersten Mal genau dieses Betrugsphänomen auf. Inzwischen ist die WhatsApp-Betrugsmasche bekanntlich ein Massenphänomen geworden - mit wohl vielen Tätergruppen."

Dem Angeklagten wurde schwerer gewerbsmäßiger Betrug angelastet. Laut Staatsanwalt war er von 7. September bis Ende November 2021 Mitglied in wichtiger Funktion in einer mehrköpfigen, arbeitsteiligen Tätergruppe, die bundesweit einer Vielzahl gutgläubiger Menschen über den Messengerdienst WhatsApp Geld herauslockte bzw. herauszulocken versuchte. Die Masche, auch "Sohn/Tochter-Trick" genannt, ist längst sattsam bekannt: Die Täter gaukeln den Opfern, meist Frauen, aber auch Männern mit erwachsenen Kindern, via WhatsApp vor, deren Sohn oder Tochter zu sein. Das vermeintliche Kind schreibt eine Nachricht, sein Handy sei kaputt und es habe eine neue Nummer ("Hallo Mama, mein Handy hat einen Wasserschaden, das ist meine neue Nummer. Bitte speichere sie"). Dann schreibt das falsche Kind, oft nach schriftlichem Small Talk, von einem Problem, meist einer dringend zu zahlenden Rechnung, die es gerade nicht selbst begleichen könne, etwa weil mit dem neuen Handy noch kein E-Banking möglich sei. Innig wird "Mama" oder "Papa" gebeten, den Betrag zu überweisen; das falsche Kind schickt auch gleich die Kontodaten mit.



Laut Anklage 146 Opfer und 524.000 Euro Schaden

Der Angeklagte, so der Staatsanwalt, soll an 146 einzelnen Betrugsfällen mitgewirkt haben. Karisch spricht von 524.000 Euro Schaden, wobei hier auch jene Fälle inkludiert sind, bei denen es beim Versuch blieb. Tatsächlich dürfte die erbeutete Summe bei 215.000 Euro liegen. Die einzelnen Opfer - von Vorarlberg bis Wien - überwiesen Beträge zwischen 1924,16 Euro und 10.143,75 Euro. Der Angeklagte habe in der Tätergruppe zwei Aufgaben gehabt, so Karisch: "Er hat Wertkarten-Rufnummern organisiert, indem er Jugendliche oder Obdachlose dazu bewegte, gegen geringes Entgelt Wertkarten zu kaufen. Und er hat von Freunden und Familienmitgliedern Bankkontonummern akquiriert, auf die dann die Überweisungen der Opfer eingingen." Im Fall einiger lukrierter Kontonummern gaukelte er jungen Frauen aus dem Bekanntenkreis vor, er bekomme Geld aus einem Erbe überwiesen, sein Konto sei aber gerade gesperrt. Dafür, dass sie ihm ihre Konten zur Verfügung stellten, erhielten die Frauen eine Prämie.

Peter Lechenauer, Verteidiger des Angeklagten, sagte, sein Mandant habe nur bei zehn Betrugsfakten mitgewirkt: "Er war ein kleines Rad. Ihm ist ein Schaden von 59.965 Euro anzulasten, nicht mehr." Der Angeklagte selbst erzählte, er sei nach Haftentlassung von einem unbekannten Mann, der ihn in Salzburg angesprochen habe, für die Betrügereien rekrutiert worden. Dessen richtigen Namen kenne er nicht, es handle sich aber um einen Pakistaner. Er selbst, so der 22-Jährige, habe "nie Opfer angeschrieben". Mitangeklagt war am Donnerstag auch die Ex-Freundin (28) des Angeklagten. Sie soll ihn in 14 Fällen bei der Akquise von Konten unterstützt haben; die Frau war auch teilgeständig.

Donnerstagabend wurde der 22-Jährige weitgehend schuldig erkannt. Er erhielt zwei Jahre unbedingte Haft, zudem wurde eine noch offene bedingte Haftstrafe von sechs Monaten aus einer früheren Verurteilung widerrufen. Die Mitangeklagte bekam 15 Monate teilbedingt (fünf Monate unbedingt). Nicht rechtskräftig.