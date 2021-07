Serieneinbrecher in Salzburg gefasst: 16 Coups innerhalb von einer Stunde

Kriminalisten aus der Stadt Salzburg gelang es, einem 31-Jährigen ohne aufrechten Wohnsitz insgesamt 35 Einbruchsdiebstähle nachzuweisen. Laut Polizeiaussendung wurde der unstete Salzburger bereits am 26. Mai nach einem Einbruch im Zuge der anschließenden Fahndung gefasst. Er wurde in die Justizanstalt überstellt. Nach umfassenden Ermittlungen können ihm konkret 35 Einbruchsdiebstähle, größtenteils verübt in der Stadt Salzburg, angelastet werden.

SN/ratzer Symbolbild.