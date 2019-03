Serieneinbrüche in Salzburg geklärt - 220.000 Euro Schaden

Umfangreiche Ermittlungen im Bundesgebiet führten zur Festnahme von vier Albanern, die teils geständig sind. Sie sitzen in Wien in U-Haft.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Salzburg führen seit Monaten aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung Ermittlungen gegen eine albanische Tätergruppe wegen des Verdachts von gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstählen im Bundesland Salzburg. Ab Jänner wurden die Ermittlungen gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich geführt. Aufgrund der intensiven Ermittlungen konnte eine vierköpfige albanische Tätergruppe ausgeforscht und festgenommen werden, der insgesamt 17 vollendete und elf ersuchte Einbruchsdiebstähle in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien zugeordnet werden konnte.

Die Einbruchsdiebstähle wurden von der Tätergruppe in unterschiedlicher Zusammensetzung überwiegend in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr durchgeführt. Geschnappt wurde das Quartett bei einem Einbruch in Wien. Vier Albaner, darunter eine Frau, zwischen 24 und 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug konnte Diebesgut (Schmuck und Tresor) von dem Einbruchsdiebstahl aufgefunden und sichergestellt werden. In Wohnungen in Wien und Salzburg, die dem Quartett zugeordnet werden, konnte zahlreiches Diebesgut (Uhren, Schmuck und neuwertige Bekleidungsgegenstände) aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Großteil konnte Einbruchsdiebstählen in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich zugeordnet werden.

Die vier Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien Josefstadt eingeliefert.

Durch die weiteren umfangreichen Ermittlungen konnten der albanischen Tätergruppe insgesamt 17 vollendete und elf versuchte Einbruchsdiebstähle zugeordnet werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 224.000 Euro, wobei der Sachschaden rund 30.000 Euro beträgt, berichtete die Polizei.

Quelle: SN