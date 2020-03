Serientrickdiebin stahl in Skiorten hochpreisige Textilien - Prozess in Salzburg

Weil sie im Jänner dieses Jahres in Salzburg, Tirol und Kärnten in Sportgeschäften eine ganze Serie an dreisten Trickdiebstählen verübt haben soll, muss sich eine 39-jährige Kroatin am 26. März am Salzburger Landesgericht verantworten. Laut den Ermittlungen stahls sie bei insgesamt neun Coups zumeist hochpreisige Skijacken - unter Verwendung einer mit Alufolie präparierten Tasche.

SN/sn Symbolbild.