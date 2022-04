Serienweise Bahnfahrgäste als Opfer: Polnischer Profidieb in Salzburg verurteilt

15 Monate teilbedingte Haft, davon fünf unbedingt: So lautete Montag am Salzburger Landesgericht das noch nicht rechtskräftige Urteil für einen 44-jährigen Polen. Demnach hatte er als Mitglied einer laut Richterin Martina Kocher äußerst professionell agierenden Bande bereits vor einigen Jahren in U-Bahn-Stationen und auf Bahnhöfen in Wien und Salzburg serienweise Fahrgästen die Geldtaschen gestohlen.

SN/apa Symbolbild.