Serienweise Einbrüche in Hotelzimmer im Pongau: Tschechisches Paar verurteilt

Trotz erdrückender Beweislast leugnete das Duo im Prozess am Salzburger Landesgericht hartnäckig.

Zwei Tschechen, eine Frau (31) und ihr Freund (32), wurden am Donnerstag in einem Mitte Juni eröffneten Schöffenprozess wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls verurteilt. Die Frau - sie wurde auch wegen Verleumdung schuldig erkannt - erhielt 24 Monate teilbedingte Haft, vier Monate davon unbedingt. Ihr Partner bekam 21 Monate teilbedingt, auch vier davon unbedingt.

Bemerkenswert: Die Urteile des Senats (Vorsitz: Richterin Victoria Winkler) sind bereits rechtskräftig - obwohl das Duo trotz erdrückender Beweislast im Prozess hartnäckig geleugnet hatte, verzichtete es nach den Schuldsprüchen auf Rechtsmittel. Möglicherweise deshalb, weil die beiden nach dem Prozess enthaftet wurden, da sie den unbedingten Haftteil bereits in U-Haft verbüßten.

Angeklagte nach Prozess enthaftet - unbedingten Teil bereits verbüßt

Laut Anklage hatte das Paar vor allem im Jänner und Anfang März 2023 in Serie in Hotels vorwiegend im Pongau (Flachau, Altenmarkt, Großarl) Gästezimmer geplündert. Am 3. März wurde das Duo nach einem Einbruch in einem Hotel in Großarl festgenommen. Im Gepäck des Duos befanden sich 13.000 Euro Bargeld, 22 Schlüssel zum Nachsperren, zwei Handfunkgeräte sowie viele Plastikkarten (Zimmer-, Scheck- und Vorteilskarten). Bereits 2021 verübte das Paar einen Einbruch in Wien, später einen in Tirol. Obwohl von Ermittlungsergebnissen schwer belastet (DNA-Spur der Frau auf einem Taschentuch; zahlreiche Videoaufzeichnungen aus den Hotels, die das Paar zeigen; Fingerabdrücke des Mannes an einem Tatort) bestritten sie jeden Zusammenhang mit den Taten. Sie seien damals zum Skifahren im Pongau gewesen, an einem weiteren Tatort zufällig gerade auf Thermenbesuch; die Urlaube habe die Mutter des 32-Jährigen finanziert.