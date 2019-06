Serverprobleme der Stadt dauern länger an als gedacht

Seit Freitag kann der Magistrat keine Verbindung zum Portalserver des Bundes aufbauen. Am Sonntag riet ein Sprecher, für Montagvormittag geplante Amtstermine zu verschieben.

"Die Schwierigkeiten im IT-Bereich der Stadtverwaltung sind ein wenig komplexer als gedacht und daher wird es bei Amtswegen am Montagvormittag noch zu leichten Verzögerungen kommen". Das gab Infozentrum-Mitarbeiter Jochen Höfferer am Sonntag bekannt. Bekanntlich gibt es seit Freitagmittag bei der Stadt Probleme, die sichere Verbindung zum Portalserver des Bundes aufzubauen. Die städtischen Experten würden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten. "Wir sind gut vorbereitet, aber es wird am Montagvormittag zu leichten zeitlichen Verzögerungen kommen. Wir bitten um ein wenig Geduld. Bis Mittag sollten die Anträge vom Freitag nachbearbeitet sein und alles wieder rund laufen", sagt Höfferer.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, für den Montagvormittag nicht notwendige Amtswege zu verschieben. Für die unterschiedlichen Bereiche wurden übers Wochenende Ersatz-Lösungen bereitgestellt. So werde jeder Passantrag lokal gespeichert und sobald die sichere Verbindung wieder stehe, würden die Anträge (inklusive Fingerabdruck) an den Bund übermittelt. Dadurch könne es sein, dass Reisepässe oder Personalausweise mit ein bis zwei Tagen Verzögerung bei den Antragstellern ankommen. Im Meldeservice werden alle notwendigen Daten oder Anträge erfasst. Bei dringendem Bedarf würden die Handy-Signatur und die App "Digitales Amt" (s.a. https">www.oesterreich.gv.at">https://www.oesterreich.gv.at) verwendet.



Quelle: SN