Sex mit erst 13-Jähriger: Bedingte Haft für jungen Mann aus dem Lungau

Ein inzwischen 22-jähriger Lungauer erhielt am Dienstag am Landesgericht Salzburg unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger und versuchter Nötigung zwölf Monate bedingte Haft (rechtskräftig). Er hatte als damals 19-Jähriger - laut Ermittlungen einvernehmlichen - Geschlechtsverkehr mit einem damals erst 13-jährigen und damit noch unmündigen Mädchen.

Später forderte er laut Anklage von dem Mädchen erneut Sex - ansonsten werde er Nacktfotos von ihr veröffentlichen. Daraufhin erstattete sie Anzeige.

Das Urteil fiel mit einem Jahr bedingter Haft vergleichsweise mild auf, weil dem zur Angeklagten etliche Milderungsgründe zuzurechnen waren: Unbescholtenheit, umfassendes reumütiges Geständnis, die lange Dauer des Verfahrens, Schadenswiedergutmachung durch Zahlung von mehr als 5000 Euro Entschädigung an das Opfer. Der 22-Jährige befindet sich schon länger in Psychotherapie - zudem ordnete das Gericht ein absolutes Kontaktverbot des jungen Mannes zum Opfer an.