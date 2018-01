Sexpartnerin mit HIV infiziert: Prozess in Salzburg

38-Jähriger steht im Februar vor Gericht, weil er laut Anklage eine Salzburgerin vorsätzlich mit dem HI-Virus angesteckt haben soll.

Der Vorwurf der Salzburger Staatsanwaltschaft gegen einen 38-jährigen, im Innviertel wohnhaften Mann aus der Dominikanischen Republik wiegt schwer. Trotz bereits langjähriger Kenntnis, am HI-Virus (Aids) und an Hepatitis B zu leiden, soll der Arbeiter mit einer 40-jährigen Salzburgerin ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt haben. Dadurch - so die Anklage - habe er auch die Frau mit dem HI-Virus angesteckt.