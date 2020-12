Sextett konsumierte Getränke in Pinzgauer Lokal: Covid-Anzeige gegen Wirtin

Laut Polizei hatte die Betreiberin ihr Lokal am Samstagnachmittag entgegen den Corona-Vorschriften geöffnet. Die Wirtin und den Gästen droht nun eine Geldstrafe.

Eine Lokalbetreiberin im Pinzgau wird nun angezeigt, weil sie - so die Polizeiaussendung - am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ihre Gaststube geöffnet hatte. Polizeibeamte waren aufgrund eines anonymen Hinweises tätig geworden und hatten eine Kontrolle durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass das Lokal entgegen der Covid-Bestimmungen geöffnet war. "Im Lokal haben sich demnach sechs einheimische Gäste aufgehalten und Getränke konsumiert", so Polizeisprecher Stefan Hasler.

Die Betreiberin wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.

