Sexueller Übergriff auf 17-jährige Pinzgauerin im Pkw

Zu dem Übergriff soll es im Auto eines 23-jährigen Syrers auf einem Parkplatz gekommen sein. Die Frau schrie um Hilfe und flüchtete aus dem Pkw. Der Mann wurde von der Polizei in Bürmoos festgenommen.

Am Montagnachmittag traf sich eine 17-jährige Pinzgauerin mit einem 23-jährigen syrischen Staatsbürger in Salzburg, um mit dessen Pkw eine Ausfahrt zu machen. Der 23-Jährige fuhr in Richtung Nußdorf und weiter zu einem Parkplatz in der Nähe der Lokalbahn in Weitwörth. Im Auto kam es zu einem sexuellen Übergriff auf die 17-Jährige, woraufhin diese nach Hilfe schrie und aus dem Pkw flüchtete. Passanten hörten die Hilfeschreie und zeigten den Vorfall bei der Polizei an.

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Pkw und dem 23-Jährigen ein. Dieser konnte von der Polizei in Bürmoos aufgefunden und festgenommen werden. Der 23-Jährige ist nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Quelle: SN