Sicher in die Schule: Senioren lotsen Kinder in Grödig

Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft: Drei Frauen und 27 Männer gehen in der Flachgauer Gemeinde für die Volksschüler als Schulwegpolizisten auf die Straße.

Die "Dienstpläne" sind eingeteilt, die Ausrüstung liegt bereit. Mit Schulbeginn am Montag schlüpfen in Grödig wieder die ehrenamtlichen Schulwegpolizisten in ihre neongelben Warnwesten und beziehen zwischen sieben und acht Uhr Früh mit der Haltekelle Posten an Straßenkreuzungen und Schutzwegen.

30 rüstige Pensionisten - drei Frauen und 27 Männer - sorgen dafür, dass die Kinder in Grödig und im Ortsteil Fürstenbrunn sicher in die Schule kommen. "Kinder sind als Fußgänger im Verkehr die schwächsten Glieder", sagt Edith Pfeifenberger. Gemeinsam mit ihrem Mann Heimo gehört die 72-Jährige zum Team. "Wir wollen einen Beitrag leisten, damit die Kinder sicher zu Fuß in die Schule gehen können." Ihre eigenen Kinder seien in Neu-Anif jeden Tag 20 Minuten zur Schule marschiert. "Zum Unterrichtsbeginn waren sie frisch und munter, und zu Mittag sind sie entspannt nach Hause gekommen."

Seit sieben Jahren ist Engelbert Rachbauer im Einsatz, er koordiniert das Team. "Viele von uns sind in der Kameradschaft und anderen Vereinen aktiv." So auch der ehemalige Feuerwehrkommandant Hans Neureiter. Seine Enkerl haben die Volksschule schon abgeschlossen. "Ich mache trotzdem weiter", sagt der 70-Jährige. Freiwillige zu finden ist schwierig. Diese Erfahrung macht auch Volksschulleiterin Sabine Hoheneder. Sie versucht durch Elternbriefe Helfer zu motivieren. "Die Schulwegpolizisten sind für uns enorm wertvoll." Im Unterricht sei die Verkehrssicherheit immer wieder Thema. Auch in Grödig würden viele Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren. "Wir werden uns für Elternhaltestellen einsetzen, ab denen die Kinder zu Fuß gehen."

Die Disziplin der Autofahrer lasse vor allem in der Begegnungszone zu wünschen übrig, sagt Rachbauer. Erstmals werden die Schulwegpolizisten die Kinder ab Montag auch an der Kreuzung direkt bei der Volksschule über die Straße lotsen. Bruno Ladinig, er ist ehemaliger Zollwachbeamter, ist stets ein Stück weiter an der Kreuzung Neue Heimat Straße/Otto Glöckel Straße im Einsatz. Er beobachtet immer wieder, dass Kinder mit dem Blick aufs Handy statt auf die Straße aus dem Bus aussteigen.

Im Bundesland sind rund 400 Schulwegpolizisten im Einsatz.

Im Vorjahr wurden 49 Kinder auf dem Schulweg verletzt

2018 gab es laut dem Verkehrsclub Österreich 45 Schulwegunfälle. 49 Kinder wurden verletzt. Insgesamt hatten mehr als 170 Schulkinder in Salzburg einen Verkehrsunfall, das heißt, in der Freizeit waren Schulkinder rund dreimal so häufig Opfer von Verkehrsunfällen wie am Schulweg.

"Eltern dürfen und sollen den Kindern zutrauen, den Schulweg selbstständig zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen", sagt Barbara Witzmann von der AUVA. Sie rät Eltern, gemeinsam mit den Kindern die sicherste Route festzulegen und zu üben. Die Schulwegpläne der AUVA helfen dabei: sie zeigen besondere Gefahrenstellen auf und unterstützen die Eltern beim Erarbeiten und Trainieren des Schulweges. Pro Jahr kann die AUVA gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sechs Schulwegpläne erstellen. Neu sind die Pläne für Lamprechtshausen und Mühlbach. Insgesamt sind 28 Schulwegpläne gratis abrufbar.