Sicherer Schulweg: Alle sind gefordert

Neue Querungshilfen, Gehwege und Haltestellen sollen die Schulwege im Tennengau noch sicherer machen. Experten appellieren aber auch an die Eltern.

5382 "Taferlklassler" im Bundesland Salzburg hatten am Montag ihren ersten Schultag. Besondere Vorsicht ist damit einmal mehr im Straßenverkehr geboten. "Schulwegtraining ist gerade bei jungen Kindern unerlässlich. Nachdem Grundlagen wie die sicherste Strecke oder umsichtiges Schauen fest sitzen, ist es sinnvoll, besondere Herausforderungen zu besprechen", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger (siehe Tipps unten).

Die Sommermonate wurden von mehreren Gemeinden im Tennengau genützt, neuralgische Stellen an Schulwegen zu entschärfen. In Oberalm wurde eine neue Elternhaltestelle mit Schulzugang in der Pröllhofstraße ...