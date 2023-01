Salzburger Polizei bekommt 100 weitere Körperkameras

Mehr Personal und eine Großbaustelle an der Alpenstraße: Salzburgs Polizei legt zu - und erhält nach Jahren der Erprobung eine besondere Ausrüstung.

Nicht jeden Tag kommen Polizeichef, Landeshauptmann und Innenminister in Salzburg zusammen. Jetzt war es am Donnerstag aber so weit und Bernhard Rausch, Wilfried Haslauer und Gerhard Karner (beide ÖVP) hatten einiges im Gepäck, von dem sie zu berichten hatten. Nämlich "technische und personelle Aufrüstung", wie Innenressortchef Karner sagte.

Letztere ist bereits in den vergangenen Jahren vorangekommen. Vor sechs Jahren verfügte die Landespolizeidirektion über 1790 Mitarbeiter, der aktuelle Stand beträgt 2079. Karner: "230 davon befinden sich noch in Ausbildung, ...