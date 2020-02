Sicherheitspanne bei Einbruch: Polizei erhielt keinen Alarm

Augenzeuge dachte an Handwerker, die kurz vor vier Uhr in der Früh etwas reparieren. Die Polizei erfuhr erst eine Dreiviertelstunde später von dem spektakulären Coup am Alten Markt in Salzburg.

Der spektakuläre Blitzeinbruch in das Omega-Uhrenfachgeschäft am Alten Markt in der Salzburger Altstadt gibt einige Rätsel auf: Nach bisherigen Ermittlungen ist bei der Polizei kein Alarm eingegangen, obwohl die Täter mit Brachialgewalt den Eingangsbereich aufgebrochen und die Überwachungskameras ausgelöst hatten. ...