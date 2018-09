Sie arbeiten auf dem Gipfel des Hochkönigs

Seit 20 Jahren führen Roman und Jeni Kurz das Matrashaus auf dem Hochkönig. Das Leben dort oben ist eine tägliche Herausforderung.

Hüttenwirt Roman Kurz hat wieder eine Nachricht von der Bergrettung bekommen und steuert beim Frühstück mit einem Zettel auf ein junges Par aus Tschechien zu. Er sagt: "Can you translate something for me? Please write ,The Birgkar ist closed. It is too dangerous' in czech language!" Kurz hängt den Zettel an die Hüttentür - neben den Zettel mit der deutschen Aufschrift "Birgkar gesperrt". Innerhalb weniger Tage musste die Bergrettung drei Mal ausrücken, um in der Nacht Bergsteiger, die nicht mehr weiterkamen, aus dem Birgkar zu holen. Zwei Mal waren Tschechen betroffen. Kurz wird nicht müde, die Leute in der Hütte oder in seinen legendären Beiträgen auf der Internetseite des Matrashauses und auf Facebook zu warnen.