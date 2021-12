Sie bringt neues Leben in den Abtenauer Ortskern

Silke Schafleitner hat viele Interessen: Sie studierte Erziehungswissenschaften, Theologie und arbeitete in der Sterbebegleitung. Heuer gründete sie ein Immobilienunternehmen, um inmitten des Abtenauer Ortskerns neue Wohnungen und Geschäfte einzurichten.

Dicke, kalkverputzte Wände, Badezimmerfliesen aus Beton, Eisen und weiche Stoffe kombinierte Silke Schafleitner zu einem spannenden Ganzen. "Ich mag Gegensätze und verbinde gerne Altes mit Neuem", sagt die Abtenauerin. Gemeinsam mit ihrer Mutter Anneliese Reiter führt sie den Concept-Store Frauenzimmer und gründete heuer die Schafleitner Immobilien GmbH.

Gegensätze zogen die 39-Jährige immer schon an. So studierte sie in Innsbruck so lange Erziehungswissenschaften, bis sie mit 23 Jahren schwanger wurde. Nach der Geburt ihrer Tochter schrieb sie sich auf ...