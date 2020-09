Sie fand beim Schwammerlsuchen einen Schatz aus dem Mittelalter

Vor 35 Jahren entdeckte Hermine Ransmayr in Bischofshofen Münzen aus dem 13. Jahrhundert. Nun übergab sie den "Schatz vom Buchberg" an die Gemeinde.

Der Sensationsfund war vor allem dem Zufall geschuldet. Hermine Ransmayr und Ehemann Hans waren im Sommer 1985 zum Schwammerlsuchen aufgebrochen. Pilze gab der Hörndlwald am Buchberg an diesem Tag nicht her. Auf dem Heimweg fiel Hermine Ransmayr am Waldboden zwischen abgefallenen Fichtennadeln ein glitzerndes Plättchen auf.

Die Eheleute begannen zu graben, in kurzer Zeit hatten sie rund 150 lehmverschmierte Münzen eingesammelt. "Erst haben wir gar nicht einschätzen können, worum es sich handelt, weil wir unsere Brillen nicht mithatten", ...