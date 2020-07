Sie fordern Herdenschutz

Der "Wolf-Tötungsbescheid" untergrabe den strengen rechtlichen Schutz der Wölfe, meinen Naturschutzorganisationen.

Naturschutzorganisationen reichen eine gerichtliche Beschwerde gegen den Wolfsabschuss-Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Johann ein.

Die Organisationen betonen, der "Tötungs-Bescheid" sei den Nachweis schuldig geblieben, dass Herdenschutz eben keine Alternative im Bereich der To-fernalm (Großarltal) wäre.

Zur Vorgeschichte: Nachweislich wurden auf der Tofernalm, der Hubalm und auf der Rastötzenalm von einem Wolf eine Kalbin sowie 26 Schafe getötet.

Weitere vier Schafe wurden verletzt, elf als vermisst gemeldet. Wie DNA-Analysen von Rissen in Tirol zeigten, dürfte der Pongauer Problemwolf nach Tirol weitergezogen sein. Die Salzburger Woche sprach darüber mit Lucas Ende vom Salzburger Naturschutzbund.

Redaktion: Das Gutachten der Land- und Almwirtschaft für den Behördenbescheid besagt, dass sich Behirtung und Herdenschutz dort aufgrund der hohen Kosten bzw. der persönlichen Arbeitsleistung finanziell nicht rechne. Lucas Ende: Ja. Ich war mit dem Hüttschlager Bürgermeister Hans Toferer, Obmann Silvester Gfrerer und einem Auftreiber vor Ort. Es gibt bereits einige Zäune im unteren Bereich. In der Kalkulation des almwirtschaftlichen Gutachters wurden aber zum Beispiel die vorhandenen Fördermittel für einen Herdenschutz nicht berücksichtigt.

Wir verstehen den Frust der Landwirte. Doch der Wolf ist nun einmal da und er ist mit gutem Grund geschützt. Es geht darum, dass wir nachhaltige Landwirtschaft und Bio-Diversität ermöglichen. Vieles wurde davon in der Vergangenheit von Politikern verschlafen und verabsäumt, was an Maßnahmen nötig gewesen wäre. Wir brauchen ein gelenktes Weidemanagement, mit und auch ohne Wolf. Alles andere führt uns nicht weiter bzw. wurde in diesem Fall eben noch nicht einmal probiert.

Das Land Salzburg hat einen Managementplan zum Wolf erstellt. Für diesen wurden auch die Naturschutzorganisationen miteinbezogen und es wurde der Umgang mit einem sogenannten Problemwolf definiert. Ein Problemwolf ist laut diesem Wolfsmanagementplan ein Tier, das binnen eines Monats 25 Nutztiere trotz zumutbarer Schutzmaßnahmen (oder in nicht schützbaren Bereichen) tötet oder verletzt. Warum wird das jetzt nicht akzeptiert, dass der "Großarler" Wolf ein Problemwolf ist und eine Entnahme bzw. eine Tötung gerechtfertigt ist?Wir wurden zwar miteinbezogen, aber unsere Einschätzungen wurden für diesen Managementplan nur teilweise berücksichtigt.

Ein Problemwolf ist nicht durch eine willkürlich gewählte Anzahl der von ihm getöteten Tiere begründbar zu definieren. Ungeschützte Weidetiere zu reißen ist natürliches Verhalten und das wurde hier ignoriert.

Es gibt kaum Almgebiete, in denen sich Herdenschutz mit Hunderten Tieren rechnet. Dazu haben wir keine ausgebildeten Hirten und auch keine Herdenschutzhunde. Welche Lösungen gibt es für die Bauern, damit sie nicht morgen mit ihrem Nebenerwerb aufhören bzw. ihre Tiere auf die Almen treiben können?Es ist zugegeben viel, was hier auf sie, also auf die Bauern, zukommt. Doch wir müssen langfristig denken, noch sind nicht so viele Wölfe da, dass wir überall Zäune aufstellen müssen.

Wir müssen regional mit dem Ausbau der Herdenschutzmaßnahmen auf Almen starten. Schritt für Schritt, wo es dringend nötig ist. Es müssen für jede betroffene Alm bzw. Alm mit Interesse am Herdenschutz Gutachten erstellt werden, die darstellen, was möglich ist und wie das umgesetzt werden kann.

Es müssen Hunde und Hirten ausgebildet werden, auf nationaler Ebene und im Austausch mit den Nachbarländern.

Vor allem braucht es einen politischen Willen und Geld dafür. Auf Dauer wird es uns dann günstiger kommen, wenn wir nachhaltige Landwirtschaft auf unseren Almen so ermöglichen, denn diese ist ohnehin im Rückgang.

Almwirtschaft wird bereits jetzt stark gefördert. Wer soll die zusätzlichen Kosten tragen? Man schätzt, dass ein Wolf Kosten von rund 80.000 Euro mit sich bringt. Schätzungen zufolge könnten in wenigen Jahren bis zu 500 Wölfe bei uns leben.Investitionen in den Herdenschutz kämen uns langfristig zugute. Der Wolf zeigt uns auf, wo unsere Probleme sind. Unsere Nutztiere sind vielfach komplett ungeschützt auf den Almen. Das derzeitige Agrarsystem für unsere Bauern ist ungerecht. Viele kleine Betriebe geben auf, während der Großteil der Förderungen den Großen zugute kommt.

Es gibt etwa für das Rotwild vorgesehene Gebiete, in welchen es sich aufhalten kann und andere, wo es nicht erwünscht ist. Wären wolfsfreie Zonen für bestimmte Almgebiete nicht eine bessere Lösung?Nur theoretisch. Wölfe kann man nicht einfach wie Rotwild bejagen und durch Abschüsse fernhalten, denn sie sind schwer zu bejagen. In Europa gibt es riesige wolfsfreie Zonen nur in Schweden und Finnland, wo Wölfe präventiv geschossen werden.

Diese sind größer als ganz Österreich und erst ab solchen Größenordnungen würde das aufgrund der Laufleistung von Wölfen überhaupt Sinn ergeben.

Aber auch dort gibt es keinen Schutz für Weidetiere. Dazu müssten auch die EU-Richtlinien (FFH-Richtlinien) einstimmig geändert werden und dafür braucht es, wenn das überhaupt geschieht, viele Jahre.

Es gibt zwar keine hundertprozentige Sicherheit durch Herdenschutz, aber der ist nachgewiesener Maßen sehr effizient in der Minderung von Verlusten und schon jetzt umsetzbar. Herdenschutz wird auf Dauer unverzichtbar sein.