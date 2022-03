Sie laden zum schönsten Tag

Nur alle fünf Jahre gibt es ein landesweites Hochzeitsladertreffen. Am Sonntag ist es in Pfarrwerfen so weit, rund 100 Teilnehmer werden erwartet, auf sie wartet ein umfangreiches Programm.

SN/sw/taferner Hochzeitslader Hans Strobl hat bei über 400 Hochzeiten den Brautpaaren als Zeremonienmeister unter die Arme gegriffen.