Sie holt junge Leute in die Firma

Sie ist Vorreiterin in der Lehrlingsakquise. Die Chefin von der BSU Bau Service Unterberger GmbH war die erste, die Werbung an Schulen machte. Bei ihr landen junge Leute, die Spaß an Arbeit haben.

Im Familienunternehmen BSU Bau Service Unterberger GmbH rund um Martina und Christian Unterberger in Abersee sind 70 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, darunter elf Lehrlinge. Die 51-jährige Unternehmerin ist seit 25 Jahren auch für sie zuständig. Der Geschäftsführerin der Abarena sind Regionalität und kurze Wege von und zur Baustelle besonders wichtig.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, an Schulen Werbung für eine Lehre in Ihrem Unternehmen zu machen?Martina Unterberger: Eine Bekannte, Silvia Giritsch von der Wirtschaftskammer Salzburg, hatte eine Präsentation von der Bauinnung über Lehrberufe an den Schulen. Da durfte ich mitgehen. Ich habe einen Lehrling mitgenommen, auch Werkzeug, um ihnen die Arbeit und die Firma vorzustellen. So hat alles begonnen, es hat sich bewährt.

Wie ist es weitergegangen?Bereits seit zehn Jahren kommen die Schüler des Polytechnischen Lehrganges der Sparte Bau/Holz zu uns. Die dürfen bei uns einmal im Jahr zwei mal zwei Tage bei uns Maurern. Da können sie nach Herzenslust ausprobieren. Seit Kurzem wird in Strobl ein Firmentag organisiert, eine Art Lehrlingsmesse, wo man als Firma einen Messestand hat und auf Lehrlingssuche geht. Mittlerweile sind da zehn bis zwölf Unternehmen mit dabei.

Was war die Idee dahinter?Am Lehrbauhof in Salzburg gibt es ein Lehrlingscasting. Dort sind wir immer mit Schülern der Region präsent. Die müssen vorher freilich üben. Mit dem BSU-Bus geht's nach Salzburg, für Talente winken gute Preise. Fast 15 bis 20 Leute sind da unterwegs.

Wurden in diesem Casting viele Talente entdeckt?Ja. Es gab auch Fälle von Schülern, die selbst gar nicht wussten, dass sie so talentiert sind.

In welchen Berufen kann man bei Ihnen eine Lehre machen? Wir bieten Lehren an im Hochbau, Betonbau, Holzbau, als Bauspengler oder Dachdecker. Die beiden letztgenannten Ausbildungen kann man im Rahmen einer Doppellehre kombinieren, genauso wie die Lehre als Holzbauer und Bauspengler. Doppellehrlinge sind vielseitig einsetzbar. Allein heuer haben wir sechs aufgenommen. Und im Herbst kommen wieder zehn Schnupperlehrlinge für 2024.

Was sind die besonderen Anreize eines Lehrberufs bei Ihnen?Neben einem Verdienst, der am Bau sehr gut ist, bieten wir viele Benefits an. Der BSU-Werksbus bringt die Lehrlinge von daheim zur Baustelle und nach der Arbeit wieder zurück. Alle Mitarbeiter bekommen eine Abarena-Saisonkarte, Arbeitsausrüstung, Sportgewand, ... oder die BSU-Socken, die sind zur Zeit der Renner. Dreimal die Woche holen wir ein Mittagessen vom Aberseehof, das gibt's zu einem Selbstbehalt von 3,90 Euro. Zudem machen wir viele Ausflüge, einmal im Jahr zum Freizeitpark Area 47 nach Tirol, eine Prämie winkt für ausgezeichnete oder gute Erfolge. Zum 20-Jahr-Jubiläum gab's einen Städteflug nach London, zum 25er einen nach Hamburg.

Das klingt super. Wie wird man bei Ihnen aufgenommene?Die jungen Leute dürfen zweimal eine Woche schnuppern, einmal im Frühling, einmal im Herbst. Zwei Poliere bewerten die Lehrlinge, denn es kann ja sein, dass die Chemie mit einem nicht passt. Dazwischen wird ein Aufnahmetest gemacht. Da geht es darum, ob sie Talent haben, es geht um viel Logisches und Technisches. Ich nehme nur Lehrlinge, die begeistert sind.

Wie viele Lehrlinge bleiben nach ihrer Lehrzeit im Unternehmen?Wir bilden alle Facharbeiter selbst aus und freuen uns, dass momentan alle bleiben. Sie kommen nach dem Bundesheer wieder zurück ins Unternehmen.

Warum ist das so?Es sind auch die kurzen Arbeitswege; viele Mitarbeiter sind stolz, in der Region Häuser zu bauen.

Arbeiten Sie gerne mit jungen Menschen? Ja. Jugendliche sind so unvoreingenommen. Es ist so nett anzusehen, wie sie sich während der Lehrzeit entwickeln. Viele kenne ich schon als Kind, wenn sie in die Abarena kommen, dann treffe ich sie wieder in der Schule am Lehrlingstag - diesen Zugang hat sonst niemand. Und dann kann es leicht sein, dass sie in unserem Team aufgenommen werden.

Was muss ein Lehrling unbedingt mitbringen?

Spaß an der Arbeit. Viele sind in einem Fußballverein oder bei der Feuerwehr. Genau dieses "Feuer" brauchen sie auch im Beruf. Dann gibt es keine Probleme.

Wie zeichnen Sie sich als Lehrbetrieb aus?

Wir haben den Lehrlingsaward 2022 der Salzburger Bauinnung gewonnen. Und wir freuen uns sehr, dass wir einen Bundesmeister im Maurern im Betrieb haben. Dazu verbuchten wir bei unseren Lehrlingen 2022 nur ausgezeichnete und gute Erfolge. Das Ganze entwickelt eine Eigendynamik.

Wie schaut Ihr Ausgleich aus?Ich backe für mein Leben gern. Vor zwei Jahren habe ich den Konditormeisterkurs am Wifi gemacht. So freuen sich Familie sowie Mitarbeiter über Süßes.